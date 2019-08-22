Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)
23 dakika önce
SERBEST BIRAKILDILARBodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Bodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),
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