Son Dakika Haberleri: Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)
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Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2)

23 dakika önce

SERBEST BIRAKILDILARBodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Bodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapınca gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),


Halkların Demokratik Partisi, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
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