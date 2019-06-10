Son Dakika Haberleri: Bodrum'da jet ski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum'da jet ski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da jet ski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğunu tespit etti.
Ekiplerce durdurulan jet ski'deki 3 Filistin uyruklunun, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.
Turgutreis Limanı'na götürülen 3 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Bodrum, Güncel
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