Bodrum'da jet ski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:56 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Görecek Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğunu tespit etti.
Ekiplerce durdurulan jet ski'deki 3 Filistin
uyruklunun, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Turgutreis
Limanı'na götürülen 3 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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