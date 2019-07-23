Son Dakika Haberleri: Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp
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Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindikleri fiber tekne battı.

Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bindikleri fiber tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 8 kaçak göçmenin verdiği ifade doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için havadan ve denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
Sabah saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Suda bitkin halde bulunan yabancı uyruklu 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibince kaçak göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden, kayıp olduğu belirlenen 1 kişi için ise Sahil Güvenlik ekiplerince 1 helikopter ve 3 bot ile havadan denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Yunanistan, Kos Adası, İstanköy, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:53 Kaynak: DHA
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