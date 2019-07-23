Son Dakika Haberleri: Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (2)
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Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (2)

1 saat önce

BATAN TEKNEDEKİ KAYIP ÇOCUK ARANIYORMuğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında saat 08.

Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (2), System.String[]

BATAN TEKNEDEKİ KAYIP ÇOCUK ARANIYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında saat 08.30 sıralarında batan fiber teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timi tarafından yapılan operasyonla kurtarılırken, kayıp olan çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
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