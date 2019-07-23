Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp (2)

BATAN TEKNEDEKİ KAYIP ÇOCUK ARANIYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Fener Burnu açıklarında saat 08.30 sıralarında batan fiber teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 1 dalış timi tarafından yapılan operasyonla kurtarılırken, kayıp olan çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.