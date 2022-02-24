Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - Son Dakika
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Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

24.02.2022 12:55
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 46 iskelenin yıkımına başlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 46 iskelenin yıkımına başlandı.

Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki tekne bağlama iskelesinin yanındaki 58 derme çatma iskelenin kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilip yıkım kararı alındı. Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'sini sahipleri kaldırdı. Diğer 46 iskelenin ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının 3 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Birçoğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.


Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Gümbet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor - Son Dakika


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