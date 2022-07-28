Bodrum Belediyesi Kaçak İskeleleri Kaldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kaçak İskeleleri Kaldırmaya Devam Ediyor

28.07.2022 13:32

Bodrum Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre kaçak iskeleleri yıkmayı sürdürüyor. Bir kaçak iskelenin deniz yüzeyinde 500 metrekarelik çelik ve ahşap konstrüksiyondan imal edilmiş olması dikkat çekti.

Bodrum Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre kaçak iskeleleri yıkmayı sürdürüyor. Bir kaçak iskelenin deniz yüzeyinde 500 metrekarelik çelik ve ahşap konstrüksiyondan imal edilmiş olması dikkat çekti.

Bodrum Belediyesi, kaçak iskelelerin kaldırılması çalışmalarına devam ediyor. Getirilen düzenlemelerin ardından Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince; Gümbet'te 46 adet, Bitez'de 10, Müsgebi-Yahşi plajında 5, Türkbükü sahilinde 2 adet iskele yıkıldı. Koyunbaba ve Yahşi'de iki kaçak ve ruhsatsız iskelenin sökümü yapıldı.

Koyunbaba Mahallesi'nde 125 Ada 12 parselin deniz cephesindeki 60 metrekarelik kaçak ve ruhsatsız iskele ve platform ekiplerin müdahalesi ile kaldırıldı. Yahşi Mahallesi Kargı Plajı'nda, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kumsal ve deniz yüzeyinde 500 metrekarelik çelik ve ahşap konstrüksiyondan imal edilmiş kaçak ve ruhsatsız iskele ise belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Yarımada genelinde, izinli ve ruhsatlı olan iskelelerin ilgili yeni yönetmelik gereğince ruhsat süreleri bitiminde ruhsatları yenilenmeyeceği bildirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bazı kaçak ve ruhsatsız yapılan iskeleler nedeniyle vatandaşlara sahilden geçiş imkanı bile bırakmamışlar. Yıkım programına alınan yapılar dışında ekiplerimizin denetimleri aralıksız sürüyor. Gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek inceleniyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Kaçak İskeleleri Kaldırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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