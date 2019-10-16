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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

1 saat önce

Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı Kaçak sigarada seri üretime geçen 2 kişi yakalandıMUĞLA - Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına baskın yapan KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

Kaçak sigarada seri üretime geçen 2 kişi yakalandı

MUĞLA - Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına baskın yapan KOM ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Seri üretime geçtikleri görülen 4 kişi günde binlerce sigara ürettiği öğrenildi.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri Bodrum'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda ilçe merkezinde yasadışı yollarla sigara üretildiği bilgisini elde etmesi üzerine 1 eve ve depoya operasyon düzenledi. Baskın sonrasından yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron, 500 adet tapdk bandrolü, yüklü miktarda sigara yapımında kullanılmak üzere tütün, bir miktar sahte alkol ve sigara üretmek için çeşitli ekipmanlar ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak A.S. ve A.S isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Bodrum'da kaçak sigara fabrikasına polis baskını: 2 gözaltı

Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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