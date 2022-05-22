BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR - Son Dakika
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BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR

22.05.2022 13:34

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 61 iskele yıkıldı, 22 iskele ise sezon sonuna doğru yıkılacak.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 61 iskele yıkıldı, 22 iskele ise sezon sonuna doğru yıkılacak.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliiği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen kaçak iskelelerin yıkımı sürüyor. Bu kapsamda, 2022 yılının başından itibaren Gümbet Mahallesi'nde 46, Bitez Mahallesi'nde 10 ve Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde 5 olmak üzere toplamda 61 kaçak iskele, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği tarafından Zabıta Müdürlüğü gözetiminde yıkıldı. Bunun yanı sıra, Göltürkbükü Mahallesi'nde 20, Yahşi'de ise 2 olmak üzere 22 kaçak iskelenin sezon sonuna doğru yıkılması planlandı. Çoğunluğu tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri kapsıyor. (DHA)

BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR
BODRUM'DA KAÇAK VE RUHSATSIZ İSKELELER YIKILIYOR

YORUMLAR
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Kaçak ve ruhsatsız 61 iskele yıkıldı Kaçak ve ruhsatsız 61 iskele yıkıldı UZUNGÖL'Ü ÇEVRELEYEN KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR UZUNGÖL'Ü ÇEVRELEYEN KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR
Kaynak: DHA

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