Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor

10.03.2022 13:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, imar mevzuatına uygun olmayan yapılar ve kaçak iskeleler, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce belirlenerek yıkılıyor.

Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede tespit edilen kaçak yapıda yıkım çalışması tamamlandı. Kaçak olduğu belirlenen iki katlı yapının yanı sıra 40 metrekare havuz da ekiplerce yıkılacak.

Belediye Başkanı Aras'ın iskelesi de sökülüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da 2015'te gerekli izinleri alarak yaptırdığı belirtilen Yahşi'deki işletmesinin iskelesini söktürüyor. İskelenin kaldırılmasına bugün başlandı. Yıkım işlemi Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri gözetiminde yapılıyor.

Yahşi Mahallesi'nde tespit edilen başka bir parselin önünde, site yönetimine ait iskelenin sökümüne de gerekli tebligat sonrasında başlandı. Kaçak iskelenin site yönetimi tarafından yapılan söküm işlemleri, belediye ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kaçak yapılar konusundaki kararlılığın devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, amaçlarının mağdur etmek değil hukuka aykırılığın önüne geçmek olduğunu, ilçeyi tahrip etmeye kimsenin hakkının olmadığını, bu konudaki kararlılığın devam edeceğini ifade etti.

Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor
Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor
Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor
Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor

YORUMLAR
500
'Buzağı Kalkanı' projesinin tanıtımı yapıldı 'Buzağı Kalkanı' projesinin tanıtımı yapıldı Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi

Atatürk Caddesi, Muğla Valiliği, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:21:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da kaçak yapı ve iskelelerin yıkımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement