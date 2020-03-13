Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor - Son Dakika

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor.

Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi'nde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak yapıldığı belirlenen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemi başlatıldı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde, mülk sahipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Geriş Mahallesi'nde de yıkımlar sürüyor.

İlçe genelinde mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen alanların, belediye ekiplerince yıkılacağı bildirildi.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor

Kayacık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
01:22 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:22 Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli
01:19 SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU
01:19 ESKİŞEHİR Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi
01:19 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:36:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]