Üye Girişi
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele - Son Dakika

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele

04.01.2022 15:42

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yandan yıkımlar devam ederken bir yandan ise kaçak yapılaşma da devam ediyor.

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yandan yıkımlar devam ederken bir yandan ise kaçak yapılaşma da devam ediyor. Bodrum'da son 3 ayda 167 yeni kaçak yapılaşma olduğunu söyleyen Ahmet Aras yıkımlara devam edildiğini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğuna dikkat çekerek, belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaştan gelen ihbarların da titizlikle takip edildiğini söyledi. Sadece son üç ayda 167 inşaatın kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini açıklayan Başkan Ahmet Aras, "Bazı kesimlerde anlamsız bir şekilde imar affı beklentisi var ama bu beklentinin bir dayanağı yok. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler de böyle bir beklentiyi doğrulayacak gelişme olmadığı ve olmayacağı yönünde. Ancak insanlar kaçak inşaat yapmayı sürdürüyor ve son dönemde bu kaçak yapılaşmada önemli oranda bir artış görülüyor" şeklinde konuştu.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin aktif bir şekilde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras, "Çalışmalarımız kapsamında, doğanın korunmasının yanı sıra kamusal alanların işgaline de asla müsaade etmiyoruz. Bölgemizde yıkım kararları çıkan, kaçak ve izinsiz tüm uygulamalara hiçbir ayrım yapılmaksızın müdahale ediliyor" dedi.

Son üç ay içinde yıkım kararı işlemi uygulanan yapı sayısının 47 olduğunu belirten belediye ekipleri, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kaçak hafriyat dökümü gibi Bodrum'un doğasına zarar verecek çalışmalara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele

YORUMLAR
500

Ahmet Aras, İnşaat, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele - Son Dakika


Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi         
15:34
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu Eşi ve evlatlarını toprağa veren annenin gözyaşları sel oldu         
15:13
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement