Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor - Son Dakika

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Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
6 saat önce
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:42 Kaynak: DHA
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
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