Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. 31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, kayıp kaçak göçmenleri ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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