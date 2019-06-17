Son Dakika Haberleri: Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (3)
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Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (3)

1 saat önce

8'İNİN CESEDİ ÇIKARTILDIBodrum açığında batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 1'i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (3), System.String[]

8'İNİN CESEDİ ÇIKARTILDI
Bodrum açığında batan fiber teknedeki arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 1'i kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Batan 30 metre derinlikteki tekneye yapılan dalışlarla 3 kişinin cesedinin daha çıkartılması için çalışmalar sürüyor.
SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Sahil Güevinlik'ten yapılan ikinci açıklamada. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 06.51'deTurgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde bir fiber teknenin battığı ihbarı yapıldığı belirtilip, "2 Sahil Güvenlik botu 06.59'da bölgeye ulaştı. Batan fiber tekneden denize atalyan kaçak göçmenlerden 31'i kurtarıldı. Kaçak gömenlerin ifadelerine göre teknedeki 7 ile 12 arasında kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil Güvenlik helikopkeri takviye olarak gönderildi. Şu an bölgede 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
Bodrum
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