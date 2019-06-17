Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (4)
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KURTULANLARIN UYRUKLARI BELİRLENDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber tekne faciasında Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 31 kişinin uyrukları belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
KURTULANLARIN UYRUKLARI BELİRLENDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber tekne faciasında Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 31 kişinin uyrukları belirlendi. Kaçak göçmenlerden 23'ünün Filistin, 2'sinin Yemen, 2'sinin Somali, 4'ünün Suriyeli olduğu bildirildi. 31 kişiden 7'sinin kadın olduğu öğrenildi. Cansız bedenlerine ulaşılan 8 kaçak göçmenin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölenlerin uyruklarının Suriye, Filistin ve Somali olduğu bilgisine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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