Son Dakika Haberleri: Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)
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Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)

7 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİBodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tekne faciasında ölenlerin sayısı, 12'e yükseldi. Yaşamını yitiren kaçak göçmenlerden 9'unun yetişkin, 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi. Bunlardan 8'inin erkek ve 1'inin kadın yetişkin olduğu, 2'sinin erkek çocuğu, 1'inin ise kız çocuğu olduğu kaydedildi. Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
Bodrum
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