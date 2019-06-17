Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)
7 dakika önce
ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİBodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tekne faciasında ölenlerin sayısı, 12'e yükseldi. Yaşamını yitiren kaçak göçmenlerden 9'unun yetişkin, 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi. Bunlardan 8'inin erkek ve 1'inin kadın yetişkin olduğu, 2'sinin erkek çocuğu, 1'inin ise kız çocuğu olduğu kaydedildi. Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
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