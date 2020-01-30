Bodrum'da kadın buluşması - Son Dakika

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği, kadınların her alanda eşit temsili ve toplumda ayrımcılığın son bulması için yaptığı çalışmalar kapsamında, geniş katılımlı bir toplantı düzenliyor.



"Kadınlar Buluşuyor" toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımı ile 5 Şubat 2020 Çarşamba günü Herodot Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleşecek.



Kadınların yaşamın her alanında eşit var olmalarını sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek amacıyla kurulan Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şefliği ve Komisyonu'nun düzenlediği toplantıda, Bodrum'un farklı mahallelerinden katılımcılar söz alacak. Kentte yaşayan tüm kadınların ve konu ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği büyük buluşma; kadın, engelli, yaşlı ve ayrımcılığa maruz kalan gruplarla birlikte eşit ve ayrımcılığın olmadığı, özgür ve katılımcı bir Bodrum için başlatılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olacak. - MUĞLA