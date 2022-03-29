Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

29.03.2022 20:21
Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya'nın (43) trafikte darbedildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya'nın (43) trafikte darbedildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

?Olay, 24 Mart Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, evli ve 2 çocuk annesi muhasebeci Sezin Tekinkaya, yoğun trafik nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı. O sırada Tekinkaya'nın aracının arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu Efe Tekinkaya (18) otomobilin camından kolunu çıkarıp kornaya basan sürücüye tepki gösterdi. Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Yıldızhan otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Yıldızhan ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Yıldızhan'ın aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Yıldızhan, Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti, ardından otomobiliyle uzaklaştı. Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Yıldızhan hakkında polise şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldızhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.


Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı
Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı
Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı
Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı
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Otomobil, Bodrum, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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