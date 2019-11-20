Bodrum'da kadınlar da balık ağı tamir ediyor

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

Gündoğan Mahallesi'nde bazı kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmak için balıkçı eşlerine destek oluyor.

Kadınlar, ev işlerini bitirip hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra ağ tamiri için limana geliyor.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen kadınlardan bazıları balığa çıkarken bazıları limanda ağ tamiri ya da birleştirmesi yapıyor. Kadınların fedakar çalışması görenlerin ilgisini çekip takdirini topluyor.

Ağ tamiri yapan kadınlardan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Şengül Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşine destek verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Akdaş, ev işlerini bitirir bitirmez limana koştuğunu ifade ederek "Yaklaşık 20 yıldır balık ağı tamiri işiyle uğraşıyorum. Hayvanlarım var, onları besleyip eşime yardıma geliyorum. Bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Ben ağ tamiri işini eşim sayesinde öğrendim. Akşam örgü yapıyorum, gündüz inek bakıyorum, boş zamanlarımda da ağları yapıyorum." dedi.

Ağ tamiri işinin zor olduğunu anlatan Akdaş, bu zorluğu zamanla çok çalışarak yendiğini, aile bütçesine ve çocuklarına destek olmak için bu işi gücü yettiğince yapacağını dile getirdi.

"Eşim yardım etmezse, kendimizi toparlayamayız"

Akdaş'ın 30 yıllık balıkçı eşi Mustafa Akdaş da kendisini hiç yalnız bırakmayan eşine teşekkür etti.

Balıkçılığın zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Akdaş, "Ağlar denizde zarar görüyor tamir edilmesi veya yenileriyle birleştirilmesi gerekiyor. Eşimin yardım etmesi bana güç veriyor. Eşim yardım etmezse bu işten ekmek yiyemeyiz, kendimizi toparlayamayız. Bu işi yapan 3-5 kişi kaldı. Biz sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ağ tamir ediyor, eşiyle balığa çıkıyor

Limanda hem balık satışı yapan hem de ağ tamir eden Emine Özçelik ise 15 yıldır sadece balıkçılıkla uğraştığını belirtti.

Özçelik, balıkçılığı eşinin sayesinde öğrendiğini anlatarak, "Ağ tamiri yapıyorum, balığa çıkıyorum, tuttuğumuz balıklarında satışını yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum ve iki kızıma da öğrettim. Ağ tamir etmek zor iştir ama alışınca kolay geliyor. Eşleriyle balığa giden çok kimse kalmadı. Sabah 03.00 veya 04.00'te kalkıyorum." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana balıkçılıkla uğraştığını belirten Emine Özçelik'in eşi Önder Özçelik ise eşinin denizde sadece sert havalarda zorlandığını, onun dışında bir güçlük yaşamadığını dile getirdi.

Eşinin ağ tamirinde çok başarılı olduğunu kaydeden Özçelik, "Eşim bir ağı sıfırdan veya her türlü yırtıklarını yapabilecek kapasitede. Balıkçılık zor bir meslek ancak tamir işini burada genelde kadınlar yapıyor." dedi.