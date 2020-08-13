Bodrum'da kadınların kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kadın iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada biri başına bardakla vurulan diğeri ise aldıkları darbelerle 3 kadın yaralandı. Yaralılardan Ü.Ç., hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler" dedi.

Olay, 10 Ağustos günü meydana geldi. Gümbet Mahallesi, Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında çalışan Ayşe A., Sezen D. ve Şüheda K., iddiaya göre; bir GSM firmasının 20 yıldır işletmeciliğini yapan Ü.Ç. ve arkadaşı N.S. adlı kadınların, 'Neden bakıyorsunuz?' diyerek üzerlerine yürüdü. Bir anda 5 kadın birbirine girdi. Çevredekiler kavgaya müdahale etti, ancak tarafları ayırmayı başaramadı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sona erdi.

Kavgada başına içki bardağı ile vurulan Ü.Ç., yüzü ve göğsüne darbe alan N.S. ile eline darbe alan Sezen D. yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Ü.Ç. ve N.S.'ye ayakta müdahale edildi. Elinden hafif yaralanan Sezen D. ise hastaneye gitmedi. Yaralılardan Ü.Ç.'nin açılan kaşına 6 dikiş atıldı. Ü.Ç.'ye 10 gün, N.S.'ye de 2 gün iş göremez raporu verildi.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Hem de kadınların saldırısına uğradık. Ben ve arkadaşım, kadınların bu şekilde şiddete maruz kaldığını, canlı şekilde görmüş olduk. Bu kişilerin neden saldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbiri ile daha önceden bir tartışma, kavgam kesinlikle yok. Şikayetçi olduk. Başımda 6 dikiş var. Bu kişilerin küfür ve hakaretlere maruz kaldık. 'Belanızı bizden bulacaksınız, 'Biz, belayız. Size bela oluruz' diye, sözlerine kaldık. Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler. Tüm bunları ortada bir şey yokken yaptılar. Bu kişilerin emniyette bir sürü dosyaları olduğunu, bu tür olaylara daha önce de karıştıklarını, ellerini kollarını sallayarak halen gezdiklerini biliyorum. Karşı taraf erkek olsaydı, ortalık birbirine girmişti. Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler. Kendilerinden şikayetçi olduk" dedi.