Bodrum'da kamyon, zeminin çökmesi sonucu çukura düştü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyon, yumuşayan zeminin çökmesi sonucu çukura düştü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde, bir otelin önüne parke döşemesi için kamyonla kum getirildi.

Yükünü boşaltmak için yol kenarına yanaşan kamyonun arka kısmı, zeminin aniden çökmesi sonucu daha önceden açılan eski foseptik çukuruna düştü. Büyük bir bölümü çukura giren kamyon bölgeye gelen vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kurtarma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülen