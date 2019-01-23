Bodrum'da Kamyonet Hediyelik Eşya Dükkanına Daldı: 1 Yaralı

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Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var