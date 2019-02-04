Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Öldü

Bodrum'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki yaya, hayatını kaybetti.

Bodrum'da Kamyonetin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin çarptığı 91 yaşındaki yaya, hayatını kaybetti.

Bodrum- Turgutreis kara yolu Ortakent-Yahşi istikametine giden Erhan Y'nin kullandığı 48 TJ 630 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kıvılcım'a (91) çarptı.

Ağır yaralanan Kıvılcım, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Ortakent Yahşi, Muğla, Bodrum, Güncel
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