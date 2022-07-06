Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Abdülkadir I. itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'nin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

Konacık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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