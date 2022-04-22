BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ

22.04.2022 22:46

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı. Sporcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti. 4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı. O anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. (DHA)

BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ
BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ
BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ
BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ

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Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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