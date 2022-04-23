Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı

23.04.2022 18:53
Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para topladığı ileri sürülen emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., annesi ve babasının da arasında yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para topladığı ileri sürülen emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., annesi ve babasının da arasında yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı. Lüks yaşantısı nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenilen Alev Y. ve diğer şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firmanın sahibi Alev Y., vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, polise giderek firma ve yetkilisi hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

ÇEVRESİNDE 'SÜPERSTAR' LAKABIYLA TANINIYORBodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y. ve annesi Mesude Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, firma sahibi Alev Y.'nin lüks hayat sürmesi nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenildi.


Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı
Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı
YORUMLAR
500
Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti Bodrum'da, 'Rekabetin cinsiyeti mi olur?' sloganıyla düzenlenen triatlon yarışları başladı Bodrum'da, 'Rekabetin cinsiyeti mi olur?' sloganıyla düzenlenen triatlon yarışları başladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum, Emlak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement