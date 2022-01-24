Bodrum'da kar yağışı başladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Mazı Mahallesi, Etrim Mahallesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırması bekleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler önlem aldı.