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Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu - Son Dakika

Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu

19.11.2021 10:08
Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Tarım Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve yerel tohum merkezi tarafından atalık tohum karakılçık buğdayının ekimine başlandı.

Üretimi yapılan kanola bitkisinden üretilecek biyodizel yakıt ile fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve dünyayı etkileyen küresel iklim krizine farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından, 2020 yılında standart ekim yolu olan serpme sistemiyle 900 kg karakılçık buğdayı ekiminden 3500 kg hasat yapıldı. Bu hasattan elde edilen buğdayın bir kısmı Karakılçık ekmeği projesine, bir kısmı ise belediyeye başvuran üreticilere tohum desteği olarak dağıtıldı. Kalan kısmı, tohumluk olarak kullanılmak üzere ayrıldı.

22 dönüm araziye 450 kg mibzer kullanımı ile karakılçık buğdayı ekimi gerçekleşti. 2022 yılı için 4000-4500 kg arası hasat elde edilmesi hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Şefliği tarafından Çömlekçi Mahallesi'nde 26 dönüm arazi üzerine kanola tohumu ekildi.

50 TON KANOLA HASATI BEKLENİYOR

Bodrum Belediyesi ve Biyodizel Sanayi Derneği işbirliği ile yenilebilir enerji dönüşümü ve sürdürülebilir tarım anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ikinci yılında da devam ediyor.

Geçen sene 11 dönüme ekilen kanola bitkisinden 2 ton hasat yapıldı. Bu sene ise daha modern yöntemlerle 26 dönüme ekimi yapılan kanola bitkisinden 50 ton hasat elde edilmesi hedefleniyor.

KARAKILÇIK BUĞDAYI VE KANOLA BİTKİSİ TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

Proje kapsamında gerçekleştirilen ekimlerde Bodrum tarım çeşitliliği için yeni bir bitki olan kanola, bir yandan arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda biyoyakıt üretiminin hammaddesi olarak kullanılacak.

Bodrum Belediyesi ve Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile yürütülen projenin diğer ayağında ise atık bitkisel yağların geri dönüşümü yoluyla biyodizel üretimi sağlanıyor. Atık bitkisel yağların doğru şekilde geri dönüşümünü desteklemek için yürütülen ''Suyumuz Temiz Kalsın'' başlıklı projede bugüne kadar Bodrum sınırlarında toplanan atık bitkisel yağlar, su kirliliğine yol açmayacak şekilde geri dönüşüme kazandırılmış ve yerli ekonomiye destek olacak şekilde biyodizel üretiminde değerlendirilmişti.

YANGINLARDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİN KALKINMASI HEDEFLENİYOR

Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınma faaliyetleri kapsamında bölgedeki yangınlardan dolayı zarar gören arıcılığın tekrar canlanması için de çalışmalarına hız verdi. Karaova bölgesinde başlatılan girişimlerle bölge halkının kalkınması hedefleniyor.

Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu

Bodrum, Tarım, Hasat, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da , karakılçık buğdayı ve kanola tohumlarını toprakla buluştu - Son Dakika
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