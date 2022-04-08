Bodrum'da "Karakolda Sanat Var" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da "Karakolda Sanat Var" resim sergisi açıldı

08.04.2022 19:54
Bodrum'da "Karakolda Sanat Var" resim sergisi açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Karakolda Sanat Var" isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Karakolda Sanat Var" isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ndeki serginin açılışına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da katıldı.

Mahalle muhtarları ve Yalıkavak sakinlerinin hazır bulunduğu açılışta, ilkokul öğrencileri tuval üzerine el baskısı yaptı.

Bodrum'da Karakolda Sanat Var resim sergisi açıldı
Bodrum'da Karakolda Sanat Var resim sergisi açıldı
Bodrum'da Karakolda Sanat Var resim sergisi açıldı
Bodrum'da Karakolda Sanat Var resim sergisi açıldı

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Bodrum, Muğla, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Karakolda Sanat Var' resim sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da "Karakolda Sanat Var" resim sergisi açıldı - Son Dakika
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