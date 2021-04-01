Bodrum'da karikatür yarışmasında Muğla birincisi olan öğrenciye ödül - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, Türkiye genelinde düzenlenen karikatür yarışmasında Muğla birincisi olan öğrenciye ödül verildi.
Ticaret Bakanlığınca geçen yıl düzenlenen "Tüketici Hakları" konulu Türkiye Geneli Liseler Arası Karikatür Yarışması'na katılan Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Nebile Çakır Muğla il birincisi seçildi.
Öğrenciye Bodrum Kaymakamlığında, Kaymakam Bekir Yılmaz, Muğla Ticaret İl Müdürü Gülşah Yalçınkaya, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, okul müdürü Sunday Özcan'ın katılımıyla hediyesi verildi.
Törende öğrencinin oldukça mutlu olduğu gözlendi.
Kaynak: AA
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