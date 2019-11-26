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Bodrum'da kartpostallık manzara

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Bodrum'da kartpostallık manzara, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.


Turizm kenti Bodrum'da etkili olan yağışın ardından ilçenin üstünde oluşan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. İlçenin birçok noktasında yan yana iki gökkuşağının çıktığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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