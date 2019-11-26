Bodrum'da kartpostallık manzara
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan çift gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
Turizm kenti Bodrum'da etkili olan yağışın ardından ilçenin üstünde oluşan çift gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. İlçenin birçok noktasında yan yana iki gökkuşağının çıktığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. - MUĞLA
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