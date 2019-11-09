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Bodrum'da Kasım ayında deniz keyfi

6 saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor.

Bodrum'da Kasım ayında deniz keyfi, System.String[]

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Pastırma sıcaklarıyla beraber gelen sarı yaz nedeniyle ilçede bulunan yerli, yabancı turistler ve Bodrumlular Kasım ayında denizin keyfini doyasıya çıkardı.


Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist Kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup, uzun süre güneşlendi. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.


Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da Paşatarlası sahili ise denize giren vatandaşlarla doldu. Pastırma sıcaklarının etkisinin sürdüğü ilçede sarı yaz yaşanmaya devam ediyor. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar Kasım ayında denize girmenin tadını çıkarırken geldikleri kentlerde doğalgaz yaktıklarını havaların soğuk olduğunu ifade ettiler.


Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve yağmur etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise hava sıcaklıklarının hafta içinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı öğrenildi. - MUĞLA

Türkiye, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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