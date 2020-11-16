Bodrum'da Kasım ayında deniz keyfi - Son Dakika

- Bodrum'da Kasım ayında deniz keyfi

MUĞLA - Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkisini gösterirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Bodrum'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulması ile birlikte, vatandaşlar ve az sayıda turist, sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. Sıcak havanın etkili olması ile birlikte bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen ve denize giren vatandaşlar çok sıcak bir hava olduğunu belirterek "Kışa göre havalar çok sıcak biz de denize girerek serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olacağı ve hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.