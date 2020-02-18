Bodrum ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik "kaskımla güvendeyim" konulu seminer düzenlendi.

Motosiklet kullanımının yoğun olduğu ilçede Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle Heredot Kültür Merkezi'nde seminer yapıldı.

Farklı liselerden öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı programda, kaskın önemi anlatıldı.

Seminerde, "Motosiklet başlangıç eğitimi", "Trafikte riskli davranışlar ve psikolojik temelleri", "Trafik eğitimi" ve gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 saat süren seminerin sonunda öğrencilere lokma ikram edildi.