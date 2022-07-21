Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika
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Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor

21.07.2022 15:59
Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun'dan 6 Temmuz'dan bu yana haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun'dan 6 Temmuz'dan bu yana haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun, yaz sezonunda çalışmak üzere 20 Haziran'da Torba Mahallesi'nde arkadaşının çalıştığı otele geldi.

Burada bir süre çalışan Altun, 6 Temmuz'da ayrıldığı otele bir daha dönmedi. Ailesi, Erzurum ve Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri son göründüğü Torba Kavşağı'ndaki mobese kamerası görüntülerini incelemeye alarak kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Erzurum'dan ilçeye kardeşini aramaya gelen bilgisayar mühendisi ağabeyi Fuat Altun, kardeşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını söyledi.

Erzurum'da ve Bodrum'da polise kayıp başvurusunda bulunduklarını ancak henüz bir haber alamadıklarını ifade eden Altun, "Kardeşim en son Torba Kavşağı civarında görülmüş. O günden sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Kardeşimin kayıp olduğunu duyar duymaz Bodrum'a geldik, gerekli başvurularda bulunduk. Telefonu Torba Limanı'nda bulunmuş. Bizim herhangi bir ailevi sorunumuz da yoktu. Beni duyuyorsa bir an önce çıkıp gelmesini diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Vedat Altun, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika

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