Bodrum'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da kaza: 1 yaralı

14.05.2022 15:24
Bodrum'da kaza: 1 yaralı

Bodrum ilçesinde aracını şarampole kaydıran sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bodrum ilçesinde aracını şarampole kaydıran sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bodrum Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi Emek İnşaat Şantiyesi yakınında 48 BN 216

Plakalı aracın sürücüsü aracını kaydırması sonuç şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bili verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerini müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Bodrum'da kaza: 1 yaralı
Bodrum'da kaza: 1 yaralı
Bodrum'da kaza: 1 yaralı
YORUMLAR
500
Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi

İtfaiye, İnşaat, Bodrum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:41:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement