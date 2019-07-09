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Bodrum'da kaza: 2 yaralı

54 dakika önce

Bodrum Yokuşbaşı Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bodrum'da kaza: 2 yaralı, System.String[]
Bodrum Yokuşbaşı Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yokuşbaşı mahallesinde seyir halinde olan 48 ABL 809 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 ambulansı ve araç içinde sıkışma ihtimali değerlendirilerek Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan madeni yağ itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
Bodrum, Sabah, 3. Sayfa
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