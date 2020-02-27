Bodrum'da kediler için yaptırılan kulübeleri çocuklar boyadı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde anaokulu öğrencileri, kediler için yaptırılan kulübeleri boyadı.

Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi Yönetimi, AVM içerisinde yaz kış barınan kediler için 10 "kedi evi" yaptırdı.

Yaptırılan kulübeler, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki Berhan Taha Bakır Anaokulu Neşeli Yüzler sınıfının yaklaşık 20 öğrencisi tarafından boyandı. Minikler, boyama etkinliği sırasında keyifli anlar yaşadı.

AVM'nin Halkla İlişkiler Yöneticisi Derya İlçi Koşbaşlı, yaptığı açıklamada, sokak hayvanları ile ilgili birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini aşılamak farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.