Bodrum'da Kenan Doğulu konseri - Son Dakika

ŞARKICI Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Şarkıcı Kenan Doğulu, bu yazın 2'nci Bodrum konserini gerçekleştirdi. Konserde, dinleyiciler Doğulu'nun sahne performansıyla coştu. Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu da gecede sahne aldı. Doğulu'nun davetiyle sahneye çıkan Soylu, 'Kara Elmas' albümünden 'Oldu Olacak' şarkısını dinleyicilere seslendirdi.