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Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

24.07.2021 16:02
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatillerini bitirip evlerine dönen tatilciler, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatillerini bitirip evlerine dönen tatilciler, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin dolu dolu geçiren Bodrum'da gündüz saatlerinde plajlar, gece saatlerinde ise eğlence mekanları ve restoranlar doldu. Korona virüs pandemisi sebebiyle uzun süre kısıtlama ile yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Tatillerini tamamlayan yerli turistler, evlerine dönmeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden özel araçları ile ilçeye gelen tatilciler, gidiş istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kızılağaç Kavşağı'ndan başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzanarak Bitez Kavşağı'na kadar uzandı. Araçların, iki kavşak arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi aşmaları kolay olmadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Kavşaklarda ışık ihlali yapan sürücüler, trafik akışını olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Kimi sürücüler, kaldırımlar ve ara yollardan giderek trafiği aşmaya çalıştı.

Tatillerine devam eden turistler ise sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

"Turist hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor"

Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, tatilin son günleri gelmesine rağmen otellerde dolulukların sürdüğünü dile getirerek, "Bazı otellerimizde yüzde 100 doluluk var. Bazı otellerde bu doluluk yüzde 80 - 90 civarında. Biraz daha uygun fiyat veren tesislerde yüzde 50 civarında yerli, yüzde 50 civarında da yabancı turist ağırlanıyor. Lüks segment otellerde ise yüzde 70 civarında yerli, yüzde 30 civarında yabancı ağırladık. Bu hareketliliğin Ağustos ayında da devam edeceğini, yabancıların ise artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Eylül ayında yabancı turistlerin yerliye göre çoğunlukta olmasını bekliyoruz" dedi.

Pandemi döneminde turizmcilerin yerli turistlerin değerini daha iyi anladığını dile getiren Recai Çakır, "Özellikle yabancı ülkelerin turist yasakları, seyahat yasakları yerli turizmi olumlu yönde etkiledi. Eğer o yasaklar olmasaydı bugün yüzde 70 yabancı, yüzde 30 yerli turist ağırlıyor olurduk. Fakat Antalya'yı Bodrum'dan ayırmak gerekiyor. Antalya daha çok kitle turizmi yaptığı için orada bu oran yüzde 60-70 civarında yabancı turist, yüzde 30-40 civarında da yerli turiste hitap ediyor. Ama Bodrum olarak daha çok Türk turizmine, Türk müşterisine hizmet veren bir bölgeyiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı, Bodrum, turist, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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