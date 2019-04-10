Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Kiralık Araçla Hırsızlık 3 Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da Kiralık Araçla Hırsızlık 3 Şüpheli Tutuklandı

29 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kiralık araçla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum'da Kiralık Araçla Hırsızlık 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kiralık araçla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine intikal eden birden fazla ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu araştırma ve çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin F.B., A.H. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler kiraladıkları araç ile seyir halindeyken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin konakladığı yerde yapılan aramada hırsızlığa konu birçok malzeme ele geçirildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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