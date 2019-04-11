Bodrum'da Kiralık Araçla Hırsızlık 3 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Bodrum'da kiralık araçla hırsızlık 3 şüpheli tutuklandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kiralık araçla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
'da kiralık araçla hırsızlık 3 şüpheli tutuklandı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesinde, kiralık araçla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliğine intikal eden birden fazla ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis
ekiplerinin yapmış olduğu araştırma ve çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin F.B., A.H. ve M.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler kiraladıkları araç ile seyir halindeyken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin konakladığı yerde yapılan aramada hırsızlığa konu birçok malzeme ele geçirildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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