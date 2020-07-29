Bodrum'da kırmızı alarm; Güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebildi.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

Korona virüs bile engel olamadı

İlçede korona virüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülürken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Otellere girişler başladı

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrollerini sıklaştırdı.

Yurt dışından büyük ilgi

Bodrum'a yurt genelinden tatilcilerin yanı sıra yurt dışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı. - MUĞLA