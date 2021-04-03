MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu - Son Dakika

MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

03.04.2021 16:39

Bodrum'da kısıtlamaya uyulduMUĞLA'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

MUĞLA'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da cadde, sokak ve sahiller, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Bodrum'da kısıtlamanın ilk gününde, az sayıda yabancı turist, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Bazı turistler sahil kenarında oturup, güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da deniz kenarında fotoğraf çektirdi. Kısıtlamaya uyulduğu gözlenen ilçenin girişindeki ana yollarda, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın marketlere giderken, bazılarının da hayvanlarını gezdirmek için sokağa çıktığı gözlendi. Boş kalan dünyaca ünlü Kumbahçe Paşa Tarlası ve Gümbet sahilleri kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı. Ünlü eğlence kulübü ve restoranların bulunduğu Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri de kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçirdi. Alınan tedbir ve kurallara vatandaşların uyduğu gözlendi. İlçede hava sıcaklığının öğle saatlerinde 19 derece, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü bildirildi.

MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu
MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu

turist, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bodrum'da kısıtlamaya uyuldu - Son Dakika


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