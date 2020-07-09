Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele - Son Dakika

Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla 'Denizden Bakış' projesi başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı ihlallerini ve kıyılara yapılan her tür izinsiz ve kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla 'Denizden Bakış' projesi başlatıldı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde kurulan 'Doğa Takımı', Bodrum kıyılarını havadan, karadan, denizden ve su altından mercek altına alıp, rapor hazırlayarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıklara gönderecek, yasal işlem yapacak.

Gözde turizm merkezi Bodrum'daki kıyı tahribatının önüne geçmek, sahillerdeki ihlalleri ve doğal kıyı çizgisine yapılan müdahaleleri erken tespit edip engellemek amacıyla 'Doğa Takımı' kuruldu. Bodrum sahillerinde su altı ve su üstü ihlalleri tespit etmek amacıyla kurulan Doğa Takımı'nda Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğü'nden görevli personel yer aldı. Bodrum Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile kurulan Doğa Takımı, 'Denizden Bakış' projesine Güvercinlik Mahallesi'nden başladı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ve dalgıçların da hazır bulunduğu ekip, proje kapsamında, denizden dron havalandırarak görüntüleme yapıyor. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve video görüntüsünü çekerek kayıt altına alıyor. Ekip daha sonra karaya çıkarak, plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzemeler varsa bunlardan analiz için örnek topluyor. Güvercinlik Koyu'ndan başlayan proje, geçen hafta sonu Gündoğan ve Yalıkavak arasındaki kıyı şeridinde devam etti. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm kıyılarda yapılacak olan denetimlerin ardından, kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Rapor doğrultusunda kıyılarda tespit edilen olumsuzluklar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile diğer bakanlıkların yetki ve sorumluluklarını içeren konular hakkında ise bilgi paylaşımında bulunulacağı kaydedildi.

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'DENİZDEN KARAYA BAKTIĞIMIZDA GERÇEKLE YÜZLEŞECEĞİZ'

Projeyle ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespit çalışmalarında çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını belirtip, "Genelde karadan baktığımız zaman uçsuz bucaksız pırıl pırıl deniz manzarası ile karşılaşıyoruz. O nedenle Bodrum gibi turizmin gözbebeği bir yerde denizde çok fazla ihlallerin olabileceğini aklımıza getiremiyoruz. Oysaki, denizden karaya bakmayı becerirsek doğal kıyılarımızı, koylarımızı ne hale getirdiğimizi, mevcut yasaları ne derece ihlal ettiğimizi çok daha açık bir şekilde görebileceğiz. Bu nedenle, 'Denizden Bakış' projesi kapsamındaki kontrol ve tespit çalışmaları bizi gerçeklerle yüzleştirecek. Umarım hukuki açıdan yetkili olan tüm mercilerde bu bilgi ve belge ışında gereğini yerine getirir" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çalışmalar bu hafta sonu Yalıkavak- Turgutreis arasında devam edecek.

BAŞKAN ARAS:  TAHRİBATI, İÇİMİZ ACIYARAK GÖRÜYORUZ

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, kıyıların denetimi ile ilgili başlatılan çalışmanın ilçenin doğasını ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın mümkün olmadığını hatırlatan Başkan Aras, "Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen, inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 kilometre uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz. Yok olan deniz çayırlarını, su altında yok olan doğal yaşamı, işgal edilen Akdeniz foklarının üreme alanlarını, doğa tahribatlarını içimiz acıyarak görüyoruz. Doğaya yapılan bu tür müdahalelere izin vermeyeceğiz. Bodrum, ekosistemi ile florası ile deniz canlılarıyla Türkiye'nin en değerli yeridir. Herkes buna saygı duymak ve Bodrum'u korumak zorunda. Duymayanlar için gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu" dedi.


Kent Konseyi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kıyılardaki kaçak yapılaşma ve ihlallerle 'Denizden Bakış' ile mücadele - Son Dakika
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