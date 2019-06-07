Son Dakika Haberleri: Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
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Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

18 dakika önce

Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı.

Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri kameraya yansıdı.
Gece meydana gelen kazada Bitez kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın süratli olduğu görülüyor.
Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje böyle çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
Bodrum, Yerel
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