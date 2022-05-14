Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

14.05.2022 16:40
Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ve kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ve kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde sürücüsü henüz öğrenilmeyen 48 BN 216 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kamyonete sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kamyonet, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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