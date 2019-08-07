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Bodrum'da korkutan orman yangını

1 saat önce

Bodrum'da korkutan orman yangınıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mevkiinde orman yangını çıktı.

Bodrum'da korkutan orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:59 Kaynak: İHA
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