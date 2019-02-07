Bodrum'da Korkutan Patlama: Beton Bloklar Araçların Üstüne Uçtu

Bodrum'da korkutan patlama: Beton bloklar araçların üstüne uçtuMUĞLA - Bodrum'da bir evin terasında patlama meydana geldi.

Bodrum'da korkutan patlama: Beton bloklar araçların üstüne uçtu



MUĞLA - Bodrum'da bir evin terasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Evden düşen beton blokları araçları hurdaya çevirdi, birçok evin penceresi patlama nedeniyle kırıldı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir evin terasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çatıdan kopan beton blok evin önündeki aracın üzerine düşerken patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camları kırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Leylak Sokak üzerindeki bir evin terasında meydana geldi. İddiaya göre, terasta bulunan bir buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından binanın beton bloğu, evin önünde duran hafif ticari aracın üzerine düştü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı evlerin camları da kırıldı. Patlamanın ardından vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Olayda ölü veya yaralının olmadığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi ile AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın olduğu evde ve çevrede titizlikle inceleme yaptı.

Evinin camının patladığını ifade eden mahalle sakini, "Ben mutfaktaydım. Birden patlama sesi duyduk. Evdeki tüp patladı sandım. Baktım tüpte bir şey yok, cam gitmiş. Hemen dışarı çıktım baktım" dedi.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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