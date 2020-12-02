Bodrum'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Bodrum'da koronavirüs denetimi

02.12.2020 17:48
Bodrum'da koronavirüs denetimi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, Covid-19 pandemisi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Bodrum'da polis ekipleri, kentte toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarda; HES kontrolleri, koronavirüs temaslıları, maske ve fazla yolcu denetimleri yapıyor. Kurallara riayet etmeyenlere gerekli işlem uygulanıyor. Ayrıca çeşitli kural ihlali yapanlar da denetimde kontrol ediliyor. Evrakı incelenen araçlarda bulunanlar, alınan tedbirlere uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor. Denetimler sırasında 1 taksi şoförüne maskesiz yolcu bindirmekten, taksilerde yolcu olarak bulunan 3  kişiye maske takmamaktan, 2 minibüse afiş asılmaması, bir minibüse de dezenfektan bulundurulmaması nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.


Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi
Bodrum'da koronavirüs denetimi

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da koronavirüs denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir Son Dakika: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Örnek davranış! Korona testi pozitif çıkmasına rağmen sokağa çıkan kardeşini ihbar etti Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı
Maradona'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğü öne sürüldü Maradona'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğü öne sürüldü         
17:42
Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi         
17:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor         
17:00
CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
16:35
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak         
15:55
Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi         
15:47
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor 2 ay önce değeri olmayan karnabahar şimdi cep yakıyor         
09:55
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 17:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei